Трамп анонсировал запуск программы "золотой карты" для инвесторов

Глава США рассказал о новой государственной программе по развитию экономики.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил конгрессменам о том, что его администрация готовится к запуску государственной программы "золотая карта", которая предоставит возможность состоятельным иностранным предпринимателям получить американское гражданство за пять миллионов долларов. Соответствующее заявление политик из Белого дома сделал перед местными законодателями, выступая в Капитолии.

Мы детально разработали программу, которую называем "золотая карта". Это как грин-карта, только круче и более продвинутая. Эти люди будут платить налоги в США и инвестировать в нашу экономику. Дональд Трамп, глава США

Лидер США пояснил, что новая инициатива направлена на привлечение в страну таких людей, которые могут создать там рабочие места и внести собственный вклад в развитие экономической системы.Дональд Трамп добавил, что в рамках программы обладатели "золотой карты" смогут спонсировать обучение талантливых студентов, обучающихся в американских университетах, для того, чтобы они потом могли остаться в стране и работать на благо национальной экономики.

Трамп: даже открытие им "лекарства от страшной болезни" не порадует демократов.

Фото и видео: YouTube / Defense Now