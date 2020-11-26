Трамп: даже открытие им "лекарства от страшной болезни" не порадует демократов

Глава США напомнил о том, что его не любят политические оппоненты вне зависимости от его заслуг.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп пошутил, что даже обнаружение им лекарства от самой страшной болезни в мире не заставит представителей Демократической партии улыбнуться и порадоваться за его достижения. Соответствующее заявление политик из Белого дома сделал, выступая в Капитолии перед членами обеих палат местного законодательного органа в Вашингтоне.

Это уже пятая моя речь перед Конгрессом, и в очередной раз я смотрю на стоящих передо мной демократов и понимаю, что абсолютно ничего не могу сказать, чтобы осчастливить их, заставить встать, улыбнуться или зааплодировать. Ничего не могу сделать. Дональд Трамп, глава США

В ответ на это высказывание представители Демократической партии замахали специально приготовленными табличками, надписи на которых гласили: "ложь", "Маск ворует" и другими. Дональд Трамп отметил, что даже если у него получится найти лекарство от страшной болезни, способной выкосить населения целях стран или резко сократить преступность в США до наиболее низкого исторического показателя, то демократы все равно откажутся хлопать лидеру Белого дома и вставать со своих мест в его поддержку.

Они никогда не сделают этого. Это очень печально, и так быть не должно. Дональд Трамп, глава США

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Фото и видео: YouTube / Defense Now