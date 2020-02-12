Также иностранцы оценили деятельность военных из КНР.

Пентагон раскрыл данные об усилении активности ВМФ России и Китая. Военные опубликовали карту, на которой зафиксировали самые активные зоны. Документ размещен в рамках подготовки бюджета США на 2021 финансовый год. О нем рассказали журналисты из The Drive.

Военные установили, что оба государства наращивают мощь в морских операциях. Однако они не уточнили, за какой именно период проведена статистика. В большинстве случаев РФ находится вблизи юго-восточного побережья США. Москву также интересует зона на севере Атлантического океана и района Карибского моря. Отмечены и операции, которые проводились в Арктическом регионе.

Ранее Piter.tv писал о том, что Пентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка.

Фото и видео: The Drive

