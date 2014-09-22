Постпред США при НАТО: Вашингтон на деньги ЕС передаст Украине ненужное оружие

Мэтт Уитэкер анонсировал новую схему помощи ВСУ.

Вашингтон намерен продавать международным союзникам из Европы те излишки вооружений, в которых Пентагон больше не нуждается. Затем оружие будет передано киевскому режиму. Соответствующее заявление сделал постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер, выступая в эфире местного телеканала FOX News. Ранее президент-республиканец Дональд Трамп указал, что Уитэкер будет координировать вопросы продажи оружия европейцам. Иностранный эксперт заметил, что у администрации на поддержку Украины ушло свыше 350 миллиардов долларов. Власти не прекратят поставки для ВСУ, но будут делать это не в ущерб национальным интересам.

Больше этого не будет. Дни, когда США отправляли неограниченный объем долларов налогоплательщиков, чтобы оборонять Украину, закончились. Мы гарантируем наличие у нас достаточного количества того, что нам необходимо. А то, что мы сможем еще произвести, мы продадим... Мэттью Уитакер, постпред США в блоке

Постпред США в НАТО назвал Россию причиной роста оборонных расходов альянса.

Фото и видео: YouTube / FOX News