Постпред США в НАТО назвал Россию причиной роста оборонных расходов альянса

Мэттью Уитакер объяснил, для чего блоку требуется нарастить вложения в оборону.

В американской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе настаивают на повышении оборонных расходов стран-членов Североатлантического альянса до 5 процентов от национальных уровней ВВП из-за якобы долгосрочной угрозы со стороны российского государства. Соответствующее заявление сделал постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер, выступая на онлайн-брифинге перед летним саммитом НАТО. Таким образом иностранный эксперт отреагировал на вопрос СМИ о возможном включении Москвы в перечень ключевых угроз для блока в итоговом коммюнике мероприятия.

Причина, по которой мы так сосредоточены на увеличении оборонных инвестиций до 5%, - это Россия и та долгосрочная угроза, которую она представляет для безопасности НАТО. Мэттью Уитакер, постпред США в блоке

По словам Мэттью Уитакера, переговоры о формулировках документа все еще ведутся. Американский представитель выразил уверенность в том, что коммюнике станет прямолинейным, а также отразит текущую оценку внешних опасностей и подтвердит необходимость коллективной и индивидуальной обороны для международных союзников Вашингтона.

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Фото и видео: YouTube / TorontoWealthGroup