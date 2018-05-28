Премьер Японии отменит участие в саммите НАТО вслед за президентом Южной Кореи

Сигэру Исиба последовал примеру президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба планирует отказаться от участия в саммите НАТО, который пройдет на территории нидерландского города Гаага. Соответствующее заявление опубликовали иностранные журналисты из местного новостного агентства Kyodo. Однако авторы материала не сообщили читателям о причине такого решения, принятого в Токио. Известно, что ранее чиновник планировал посетить данное событие в Европе. Корреспонденты из телеканала NHK со ссылкой на собственные источники утверждают, что позиция Исибы связана с обстановкой на Ближнем Востоке, включая недавние американские удары по объектам Ирана. Также СМИ не исключает, что Япония решила не направлять своего премьер-министра из-за возможного отсутствия на мероприятии лидера Белого дома Дональда Трампа и президента Южной Кореи Ли Чжэ Мён., который отказался от поездки еще раньше. В его администрации сотрудники пояснили прессе, что решение связано со множеством государственных дел, которые накопились у главы государства после инаугурации. Они также объяснили свою позицию изменчивой ситуацией на Ближнем Востоке.

Напомним, что в последние годы руководитель японского правительства неизменно принимал участие в рабочих встречах политических лидеров Североатлантического военного блока.

Премьер Японии соберет глав оппозиции для реагирования на пошлины США.

Фото: YouTube / 【公式】石破茂