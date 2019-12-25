Марк Эспер назвал ключевые пункты своего заявления.

Пентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка. Министр обороны США Марк Эспер назвал страны "ревизионистскими". По мнению американца, оба государства нарушают суверенитет соседей. Это происходит ради получения стратегических выгод. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на выступление чиновника в Университете Джона Хопкинса.

Также РФ и КНР занимаются гибридными тактиками ведения войны и проведением киберопераций. Китай замечали в краже интеллектуальной собственности и навязывании экономической политики.

В Кремле заявляли, что США пренебрегают нормами международного права, что подрывает авторитет организаций. Москва отвергает предположения в участии в кибератаках и вмешательства в дела США. В частности, речь идет о ситуации с проведением президентских выборов.

Ранее Piter.tv писал о том, что Пентагон пожаловался на утраченное чувство безопасности из-за российских подлодок.

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