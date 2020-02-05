Американцев пугают стратегические "Бореи" и многоцелевые "Ясени".

В среду, 5 февраля, Пентагон пожаловался на утраченное чувство безопасности из-за российских подлодок. Об этом заявил вице-адмирал ВМС США Эндрю "Вуди" Льюис.

Известно, что российские подлодки находятся неподалеку от американской базы "Норфолк". Отмечается, что из-за присутствия субмарин РФ экипажи подлодок США не чувствуют себя защищенными.

Отмечается, что американцев пугают стратегические "Бореи" и многоцелевые "Ясени".

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Видео:Naval News