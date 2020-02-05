Президент США отказался жать ей руку.

Пелоси разорвала текст речи Трампа после его выступления в конгрессе. Президент США накануне обратился к сенаторам и членам палаты представителей. Об этом сообщили "РИА Новости".

Его выступление является традиционным ежегодным событием. Мероприятие предполагает соблюдение ряда процедур. В частности, Трамп должен до выступления передать свой текст вице-президенту и спикеру палаты представителей. Обычно эта церемония сопровождается взаимным рукопожатием. Трамп передал документ Майку Пенсу и Нэнси Пелоси. Однако он решил не жать им руку, а направился к однопартийцам. В это время спикер порвала несколько бумаг на столе, на котором до этого находился текст речи Трампа.

Ранее Piter.tv писал о том, что Трамп пообещал сокрушить Мадуро в Венесуэле.

Видео: YouTube/NBC News