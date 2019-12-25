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Трамп пообещал сокрушить Мадуро в Венесуэле
Сегодня, 8:18
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lesjasap

Трамп пообещал сокрушить Мадуро в Венесуэле

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Он завил, что настоящим президентом США считает Хуана Гуаидо.

Дональд Трамп пообещал сокрушить  и сломить Николаса Мадуро в Венесуэле. Президент США считает, что следует расправиться с режимом тирании в стране. Речь идет о действующем правительстве Венесуэлы. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на выступление руководителя государства в конгрессе. Сейчас Америка возглавляет коалицию из 59 стран. Все участники выступают против социалистического диктатора Мадуро.

Мадуро - незаконный правитель, тиран, который жестоко обращается со своим народом

прокомментировал политик

Сейчас граждане Кубы, Никарагуа и Венесуэлы надеются на восстановление демократии. В зале конгресса присутствовал оппозиционер Хуан Гуаидо. Трамп напомнил, что именно его США находит истинным и законным президентом Венесуэлы.

Ранее Piter.tv писал о том, что составлен перечень опасных для туристов стран в 2020 году.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/
 

Теги: венесуэла, дональд трамп, николас мадуро, сша
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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