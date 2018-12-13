Хуан Гуайдо готов ввести американские войска в Венесуэлу

Оппозиционер готов подключить Америку в разрешении конфликта с соперником - Николасом Мадуро.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил о собственном проигрыше. Он готов признать поражение. Спикер добавил, что надеялся на поддержку военных, которые отказались переходить на его сторону. В результате действующий президент государства Николас Мадуро остался на занимаемом посту.

Нам нужно на нашей стороне больше военных, нам нужно больше чиновников, которые все еще поддерживают режим, чтобы они поддержали конституцию объясняет Гуайдо.

Также политик отметил, что готов рассмотреть возможность вмешательства Америки в данный конфликт. Он готов к звонку от Джона Болтона - представителя СШа по национальной безопасности. Предложение иностранцев будет изучено для решения возникшего кризиса.

Если это необходимо, возможно, мы это одобрим резюмировал Гуйадо

Напомним, что 30 апреля в Венесуэле зафиксирована перестрелка между сторонами. Оппозиция оказалась под пулевой засадой от защитников режима Мадуро. По приблизительным подсчетам, в ходе мероприятия пострадало 300 человек. Многие получили огнестрельные ранения. Задержано 240 участников конфликта. Четверо погибли по заверениям местной прессы.

Ранее Piter.tv писал о том, что пользователи YouTube приняли участников рок-группы за Путина и Мадуро.

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