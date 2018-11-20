Пользователи приняли участников рок-группы за Путина и Мадуро

Советские музыканты оказались сильно похожи на политиков.

Зарубежные пользователи YouTube обнаружили сходство меду музыкантами группы "Альянс" и президентами России и Венесуэлы – Владимиром Путиным и Николасом Мадуро. Шутки по этому поводу они разместили в комментариях к клипу на композицию "На заре".

Среди самых популярных мнений под роликом красуется вопрос "Кто здесь ради Путина Мадуро?" и комментарии "Вива, Венесуэла, вива Владимир Путин", "Не знал, что Путин и Мадуро были музыкантами".

Советская и российская рок-группа "Альянс" была образована в 1981 году. В данный момент она состоит из трех участников вокалиста Игоря Журавлёва, басиста Андрея Туманова и ударника Дмитрия Журавлёва.

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Видео: ютуб/ Олег Парастаев