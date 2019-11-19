Составлен перечень опасных для туристов стран в 2020 году

Путешественников предупредили об угрозах за границей.

Эксперты назвали самые опасные страны для путешествий в 2020 году. Антирейтинг сразу по трем критериям возглавили Афганистан, Венесуэла, Ливия и Сомали. Иностранцы из International SOS создали интерактивную карту для путешественников. По ней туристы могут узнать о возможных рисках и угрозах и сориентироваться при выборе направления маршрута.

Основой стали три параметра: личная безопасность, вопросы медобслуживания и безопасность дорог. Наиболее пригодными для поездок мировые эксперты сочли скандинавские направления. В топ попали Норвегия, Исландия, Швеция и Финляндия.

Максимальная угроза заражений и инфекций - в Нигере, Либерии, Гвинее, Южном Судане, Эритрее, ЦАР. Низкий уровень здравоохранения для туристов зафиксирован в Северной Корее, Сирии и Йемене. Больше всего предложений в данной отрасли - в Южной Корее, Японии, Новой Зеландии, Австралии, Канаде и США.

Что касается дорожного передвижения, то больше всего угроз подстерегает туристов не только в Африке, но и Венесуэле, Белизе, Доминикане, Саудовской Аравии, Таиланде и Вьетнаме.

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Видео: YouTube/Cal McKinley - Go Local