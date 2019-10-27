В Израиле намерены ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на местные СМИ, газету Haaretz.

Соответствующее заявление было сделано Управлением по делам миграции и регистрации населения еврейского государства. Новые правила вступят в силу с 27 октября 2019 года.

Власти Израиля рассказали, что наблюдают новое веяние – "туризм ради убежища". Тысячи иностранных раждан обращаются за политическим убежищем с целью получения регистрации в стране и права на работу после туристического визита в Израиль. В 2017 году мера об ускоренной проверке прошений была введена для граждан ряда государств, а теперь процедура будет распространена и на граждан РФ.

По местных СМИ, в прошлом году увеличилось число россиян, приезжавших в государство с этой целью. Аналогично действовали граждане Украины и Грузии.

Ранее мы сообщали о том, что президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную за наркотики соотечественницу.

Видео: YouTube/ Moshe Tutian