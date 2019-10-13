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Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную за наркотики израильтянку

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Политик отметил суровость приговора для своей соотечественницы.

Президент Израиля Реувен Ривлин обратился к Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар. Женщину приговорили к  7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. 

В социальных сетях Ривлин назвал главу РФ "другом еврейского народа и государства Израиль". Он отметил, что обвиняемая Иссахар призналась в совершении преступления, а такой серьезный приговор "может оказать влияние на ее жизнь". Ранее суровый приговор женщины с Путиным обсуждал премьер-министр Биньямин Нетаньяху. 

Израильтянка летела из Дели в Тель-Авив в начале апреля. В транзитной зоне аэропорта "Шереметьево" у нее обнаружили 9,5 г гашиша.  Химкинский суд вынес обвинительный приговор, несмотря на старания адвокатов. Сторона защиты планирует обжаловать приговор.

Видео: Instagram Наамы Иссахар, YouTube/ynet

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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