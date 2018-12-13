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Мадуро готов к переговорам с оппозицией Венесуэлы

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Делегация главы Венесуэлы отправится в Осло на встречу.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил правительство Норвегии за помощь в продвижении диалога с представителями венесуэльской оппозиции и выразил готовность к переговорам. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.

Наша делегация отправляется в Осло с готовностью работать над согласованной всеобъемлющей повесткой дня и продвигаться вперед в построении хороших соглашений", 
— написал Мадуро.

В субботу, 25 мая, в Министерстве иностранных дел Норвегии сообщил, что на следующей неделе в Осло состоятся переговоры представителей Николаса Мадуро и лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо. В Вашингтоне на эту новость отреагировали словами, что единственной темой переговоров может быть отставка президента Венесуэлы.
 

 

Теги: николас мадуро
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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