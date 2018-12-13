Мадуро готов к переговорам с оппозицией Венесуэлы

Делегация главы Венесуэлы отправится в Осло на встречу.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил правительство Норвегии за помощь в продвижении диалога с представителями венесуэльской оппозиции и выразил готовность к переговорам. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.

Наша делегация отправляется в Осло с готовностью работать над согласованной всеобъемлющей повесткой дня и продвигаться вперед в построении хороших соглашений",

— написал Мадуро.

В субботу, 25 мая, в Министерстве иностранных дел Норвегии сообщил, что на следующей неделе в Осло состоятся переговоры представителей Николаса Мадуро и лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо. В Вашингтоне на эту новость отреагировали словами, что единственной темой переговоров может быть отставка президента Венесуэлы.

