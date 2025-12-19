Трамп заявил, что сам придумал название оружия "дискомбобулятор"

Глава США вспомнил о том, как проходила операция по захвату Николаса Мадуро.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что именно он придумал название новому оружию "дискомбобулятор", которое военнослужащие из Пентагона, предположительно, использовали при атаке на Венесуэлу. Политический лидер страны в интервью местному телеканалу NBC заявил, что гордится этим названием. По словам лидера Белого дома, бойцам из США удалось полностью нейтрализовать противника, не потеряв "ни одного человека" и "ни одной единицы техники" в ходе проведения наземной операции. Дональд Трамп подчеркнул, что захват латиноамериканского лидера Николаса Мадуро проходила в "очень тяжелой и плохой обстановке" в виду того, что резиденция сверженного президента Венесуэлы находилась непосредственно на территории военной базы в Южной Америке. Дональд Трамп заметил, что когда американские военные пришли на объект, то местные охранники не смогли ничего сделать, так как оружие "дискомбобулировало" все вокруг, поэтому ничего не могло работать в этой зоне, включая людей.

Мне не разрешено говорить об этом. Знаешь, что он делает? Ни одно из их устройств не работало, вот что он делает. Это было мое имя, я очень горжусь этим именем. Все было "дискомбобулировано". Практически ни одного выстрела не было. Ты знаешь, они были готовы.. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что Discombobulator дословно на русский язык можно перевести как "дезориентатор". Discombobulator происходит от сочетания глагола discombobulate (дезориентировать, сбивать с толку) и суффикса-or. Ранее западное издание The New York Post со ссылкой на венесуэльского военнослужащего писал о том, что в ходе операции по захвату президента Венесуэлы Мадуро американцы использовали неизвестное оружие, которое вызвало "сильную звуковую волну".

Фото и видео: YouTube / NBC News