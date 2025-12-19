В США считают, что Россия показала свою готовность к диалогу по мирному урегулированию на Украине.

Согласие Москвы приостановить ракетные удары по украинской столице на неделю было значительным шагом в мирном урегулировании регионального конфликта. Соответствующее заявление перед местной прессой сделал американский президент-республиканец Дональд Трамп. Об этом заявил глава администрации США Дональд Трамп. В вашингтонской администрации политический лидер оценил недавний период приостановки ударов.

Это много - одна неделя. И мы согласимся на все, потому что там действительно, действительно холодно. Это длилось от воскресенья до воскресенья. Дональд Трамп, глава США

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков сообщил ранее СМИ о том, что лидер Белого дома Трамп Кремль воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля 2026 года "с целью создания благоприятных условий для переговоров". Чиновник из Москвы не стал публично отвечать на вопрос журналистов о том, каким именно был российский ответ.. Как сообщили сотрудники пресс-службы министерства по обороне от 3 февраля, российские войска ночью в ответ на террористические атаки Воруженных сил Украины по гражданским объектам, расположенным на территории нашего государства, нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса противника, а также его объектам энергетики, используемым ВСУ в военных целях.

Трамп: Индия полностью прекратит покупать нефть у России.

Фото: Белый дом