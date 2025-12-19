  1. Главная
Трамп: Индия полностью прекратит покупать нефть у России
Сегодня, 7:02
По словам главы Белого дома, Индия готова переключиться на закупку топлива в США и Венесуэле.

Индия полностью прекратит покупать нефть у России. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, он обсуждал этот вопрос в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Трамп подчеркнул, что индийский премьер согласился в разговоре с ним прекратить приобретение российской нефти. Кроме того, Индия готова переключиться на закупку топлива в США и Венесуэле.

Мы говорили о многом, включая торговлю и завершение конфликта с Россией и Украиной. Он согласился прекратить приобретать российскую нефть, закупать намного больше этого сырья у США и, потенциально, Венесуэлы.

Дональд Трамп, президент США

Ранее Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за Кубы.

