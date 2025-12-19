  1. Главная
Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за Кубы
Сегодня, 7:06
По словам американского лидера, ситуация с Кубой "представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике".

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы национальной безопасности, которая может исходить от Кубы. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

В тексте указа Трампа отмечается, что ситуация с Кубой "представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике" Вашингтона. В связи с этим было принято решение ввести чрезвычайное положение. Трамп утверждает, что правительство Кубы якобы предпринимает шаги, которые наносят ущерб и представляют угрозу США.

Также глава Белого дома отметил, что Куба сотрудничает с рядом враждебных США стран и транснациональных террористических группировок. Отметим, что на днях гооссекретарь Марко Рубио заявил о заинтересованости Вашингтона в смене власти на Кубе.

Фото: YouTube / The White House

Теги: дональд трамп, куба, президент сша, чрезвычайное положение
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

