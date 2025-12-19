Трамп высмеял Макрона из-за выступления в солнцезащитных очках

Американский президент-республиканец Дональд Трамп высмеял появление французского президента Эммануэля Макрона в солнцезащитных очках во время его официального выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском городе Давосе. Этот инцидент лидер Белого дома прокомментировал в рамках своей речи перед избирателями в штате Айова.
Что это была за история с его очками на днях? Что, черт возьми, это было?.
Дональд Трамп, глава США
Напомним, что появление в солнечных очках политический лидер Елисейского дворца объяснял мировой общественности лопнувшим в глазу сосудом. Во французском правительстве заверяли публику, что этот инцидент не был опасен для здоровья президента Макрона. На самом форуме в Давосе президент США также задавался вопросом о том, как произошла такая ситуация и что в реальности случилось с оппонентом из Парижа.
