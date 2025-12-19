Стармер высмеял Макрона за солнцезащитные очки

Британский политик пришел в образе французского президента, выступившего на форуме в Давосе.

Британский премьер-министр Кир Стармер опубликовал в социальных сетях видеозапись, на которой он изображает президента Франции Эммануэля Макрона. Соответствующее выступление иностранного политика увидели зрители местного подкаст-шоу Political Party Live вечером 26 января. Затем глава правительства Соединенного королевства опубликовал ролик в своем аккаунте в приложении TikTok. В кадре гость программы надел солнцезащитные очки той же формы, что были у французского коллеги, а также поприветствовал аудиторию словом "бонжур". В описании к посту Кир Стармер отметил аккаунт Эммануэля Макрона и написал Talk to me, Goose. В переводе с английского языка эта фраза означает "Поговори со мной, Гусь". Таким образом Политик сделал отсылку к фильму "Лучший стрелок" (Top Gun), в котором главный герой истории тоже носит очки.

Напомним, что Эмманюэль Макрон ранее выступил с официальной речью на Всемирном экономическом форуме в швейцарском городе Давосе. На мероприятии политический лидер из Елисейского дворца находился в темных очках. Ранее глава европейского государства пояснял, что ему какое-то время придется носить солнцезащитные очки из-за лопнувшего в глазу сосуда.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости