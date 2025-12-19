  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Макрон, Стармер и Зеленский договорились о возможном размещении многонациональных сил на Украине после прекращения огня
Сегодня, 9:15
167
ksbond Добавить в Яндекс.Новости

Макрон, Стармер и Зеленский договорились о возможном размещении многонациональных сил на Украине после прекращения огня

0 0

Страны "Коалиции желающих" начали юридическую подготовку к варианту, при котором на украинской территории могут быть размещены иностранные военные "хабы".

Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский подписали декларацию о намерениях, которая открывает путь к возможному размещению многонациональных сил на украинской территории после прекращения боевых действий. Об этом сообщает французская газета Figaro со ссылкой на источники.

Подписание состоялось в рамках встречи в Париже представителей стран так называемой "Коалиции желающих". Как заявил по итогам встречи Макрон, США выразили готовность участвовать в механизмах по мониторингу режима прекращения огня.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер уточнил, что документ "дает старт работе над юридической подготовкой варианта, при котором военные могли бы быть направлены на Украину". Он предположил, что Франция и Великобритания могли бы разместить на украинской территории "военные хабы" (военные логистические и операционные центры).

Ранее Piter.TV собщал, что  США назвали контроль Дании над Гренландией "сомнительным".

Фото: pxhere.com

Теги: украинский конфликт
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии