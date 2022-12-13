Путин провел переговоры с Эрдоганом 24 февраля

Эрдоган поблагодарил Путина за то, что Россия не оставила страну в беде.

Сегодня, 24 февраля, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. Они обсудили недавние землетрясения на юго-востоке Турции и украинский конфликт. Об этом сообщили в ТАСС.

Эрдоган поблагодарил Путина за то, что Россия не оставила страну в беде. Он выразил благодарность за солидарность.

Президент Турции заявил о готовности Анкары помочь возобновить переговоры с Украиной, если Россия готова пойти на этот шаг. Эрдоган надеется, что справедливый мир будет установлен.

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Фото: YouTube / PBS NewsHour