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Путин провел переговоры с Эрдоганом 24 февраля
Сегодня, 20:49
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Путин провел переговоры с Эрдоганом 24 февраля

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Эрдоган поблагодарил Путина за то, что Россия не оставила страну в беде.

Сегодня, 24 февраля, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.  Они обсудили недавние землетрясения на юго-востоке Турции и украинский конфликт. Об этом сообщили в ТАСС.

Эрдоган поблагодарил Путина за то, что Россия не оставила страну в беде. Он выразил благодарность за солидарность.

Президент Турции заявил о готовности Анкары помочь возобновить переговоры с Украиной, если Россия готова пойти на этот шаг. Эрдоган надеется, что справедливый мир будет установлен. 

Ранее на Piter.tv: Вучич оценил идеи об искусственном происхождении землетрясения в Турции.

Фото:  YouTube / PBS NewsHour

Теги: политика, путин, турция и россия, украинский конфликт, эрдоган
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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