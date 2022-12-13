Глава Сербии не верит в "теории заговора".

Сербский президент Александр Вучич оценил идеи об искусственном происхождении землетрясения в Турции. Политик прокомментировал эти слухи во время выступления в честь Дня государственности. Эта официальная дата связана с принятием в 1835 году первого варианта местной Конституции. Праздник пришелся на православное Сретение Господня. Глава государства выступил с речью в Крагуеваце. Политик ответил на соответствующий вопрос о том, есть ли связь между ЦРУ и подземными толчками. По мнению Вучича, общество находится в такой стадии, когда остаются безумцы, чудаки и творцы "так называемых истин".

"ЦРУ устроила землетрясение в Турции, потому что Турция не полностью на стороне Украины". Они якобы организуют электромагнитные поля, а Вучич насылает дождь из системы HAARP (проект по изучению взаимодействия ионосферы с мощным электромагнитным излучением в пригороде Белграда – ред.) в Бараево. И задаешься вопросом – что делать с этими людьми? Александр Вучич, президент Сербии

Вучич заявил о необходимости увеличить усилия в вопросе евроинтеграции Сербии.

Фото и видео: / Александар Вучић