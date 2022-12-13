Вучич заявил о необходимости увеличить усилия в вопросе евроинтеграции Сербии

Сербский президент Александр Вучич заявил о необходимости увеличить усилия страны в вопросе евроинтеграции. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления перед местными журналистами в Белграде. Политик уточнил, что в текущий момент Белград зависит от Евросоюза, поэтому не может идти вперед без Брюсселя. Лидер республики пояснил, что никаких "спасительных" путей не существует.
Те, кто предлагают возможности нахождения великих и спасительных альтернативных путей, не говорят правду и нечестны по отношению к своим гражданам.
Александр Вучич, президент Сербии
Напомним, что глава Сербии во вторник 14 февраля присутствовал в Национальном диспетчерском центре электросетей на подписании соглашения о ранее заявленном пакете финансовой помощи от Брюсселя в сфере энергетике в размере 165 миллионов евро. Александр Вучич напомнил, что периодически жестко реагирует на сигналы от руководства ЕС, но при этом он должен знать, что "двигает Сербию вперед и питает, дает работу молодым и несет им будущее".
Вучич пожаловался на сложное положение Сербии из-за отказа от санкций против России.
Фото и видео: YouTube / Александар Вучић
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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