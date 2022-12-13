Вучич пожаловался на сложное положение Сербии из-за отказа от санкций против России

Глава Сербия рассказал о том, что страна окажется между молотом и наковальней.

Сербия в настоящий момент находится буквально между молотом и наковальней в контексте преследуемых странами коллективного Запада и Россией целей. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала TV Prva сделал глава государства Александр Вучич. Политик отметил, что из-за предстоящих в 2024 году президентских выборов во многих странах Европы и США, международные союзники не могут себе позволить проиграть Москве, поэтому пытаются выиграть в конфликте на Украине любыми путями.

... Так или иначе, чтобы Россия больше не имела доступ к Балканам, а сербы не создавали проблемы. страна буквально окажется между молотом и наковальней, и я этого не скрываю. Александр Вучич, президент Сербии

Президент Александр Вучич подчеркивал ранее, что специальная военная операция России на Украине стала причиной колоссального давления коллективного Запада на Белград. По его мнению, сейчас страна осталась без союзников в Европе, так как занимает принципиальную позицию по отказу от введения антироссийского санкционного давления.

Вучич заявил, что ожидает усиления интенсивности боевых действий на Украине.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић