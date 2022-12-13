Вучич заявил, что ожидает усиления интенсивности боевых действий на Украине

Глава Сербии полагается, чт россияне еще больше сплотились после отправки Берлином немецких танков на Украину.

Сербский президент Александр Вучич заявил, что ожидает усиления интенсивности боевых действий в европейском регионе, связанных с украинским кризисом. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего выступления в эфире местного телеканала TV Prva. Политик уточнил, что обстановка ухудшится в следующие полгода. По мнению лидера страны, еще четыре или пять месяцев назад для Белграда был ясным тот факт, что киевский режим при западной поддержке побеждает в противостоянии Москве. Однако сейчас "все не так однозначно". Вучич в качестве примера привел материал американского издания The Politico c названием "Может ли случиться так, что Путин победит?"

Боевые действия будут намного сильнее, несмотря на то, что они уже очень, очень интенсивные. Я мог бы тома книг написать об этом. И давление на нас будет вдвое или втрое сильнее, пугающе страшное давление по Косово и Метохии. Александр Вучич, президент Сербии

Александр Вучич считает, что сейчас с одной стороны есть общая позиция коллективного Запада, а с другой - "почти унисон, единство русского народа". По мнению сербского лидера, население РФ еще больше сплотилось после заявления немецкой стороны об отправке в регион танков собственного производства.

Вучич заявил, что Сербия не должна отказываться от русской культуры.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић