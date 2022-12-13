Вучич заявил, что Сербия не должна отказываться от русской культуры

Глава Сербии призвал сохранить "душу народа".

Сербия не должна отказываться от русского культурного наследия в театре, музыке и литературе. Такого мнения придерживается глава государства Александр Вучич. В эфире местного телеканала Prva политик отметил, что сейчас многие западники говорят о необходимости порвать любые связи с Россией, убрать из театров произведения Федора Достоевского и Антона Чехова, перестать учить поэзию Александра Пушкина в школьной программе, отказать ся от постановок Петра Ильича Чайковского в опере. Вучич заметил, что от таких предложений Белград отказывается, так как Сербии нужно заботиться о "душе нашего народа" и учитывать то, что является экономическим интересом.

Мы должны знать, что у нас большая часть инвестиций идет с Запада, что мы на европейском пути и очень глупо, когда некоторые говорят, что мы должны это прекратить, потому что они не понимают, что такое жизнь. Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в ходе состоявшейся 17 января пресс-конференции в посольстве РФ в Белграде заявлял о том, что Россия и Сербия обсуждают проведение перекрестного года культуры в 2024 году.

Вучич с иронией отреагировал на приглашение ЕС к переговорам с Приштиной.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић