Президент Сербии оценил приглашение Жозепа Борреля в Брюссель.

Президент Александр Вучич с иронией отреагировал на приглашение ЕС к переговорам с Приштиной. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления перед местными журналистами в Куршумлии, расположенной около административной линии с непризнанным регионом Косово. Президент Сербии Александр Вучич в ответ на намерение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля провести раунд диалога Белграда и Приштины заявил, что обязательно должно быть сформировано Сообщество сербских общин (ССО) в крае, потому что просто так ехать в Брюссель ему "неинтересно". По словам политика, если его приглашают в Брюссель ради убеждения согласиться на ССО "вместе с чем-то или после чего-то", то такого приглашения он не принимает. Вучич иронично заметил, что от Жозепа Борреля было бы лучше пригласить его в туристическую поездку, хотя лидер Сербии в ней не заинтересован, так как был в столице ЕС "200 раз".

Если меня приглашаете – оповестите, что создадите ССО, когда это выполните, приеду, чтобы разговаривать обо всем остальном. Александр Вучич, президент Сербии

Напомним, что ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил общественности о том, что рассчитывает провести личную встречу лидеров Сербии и самопровозглашенной республики Косово в Брюсселе в течение ближайших двух недель.

Вучич: досрочные выборы в Сербии не лучшее решение в настоящий момент.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић