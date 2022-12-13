Глава страны объяснил, что чиновник имеют много работы по улучшению качества жизни населения.

Президент Александр Вучич заявил, что досрочные выборы в Сербии не лучшее решение в настоящий момент для государства. Соответствующее заявление глава государства сделал в эфире местного телеканала Pink TV. Ранее в балканских СМИ появилось заявление политика, сделанное им на заседании Прогрессивной партии (лидером которого является Вучич) о том, что он будет готов идти на досрочные выборы в качестве претендента на пост премьер-министра. Причиной проведения такого мероприятия может стать немецко-французский план по переговорам между Белградом и Приштиной.

У нас много проблем, которые мы должны решать, много важных вещей, которые мы должны сделать, есть законы, которые мы должны принять, чтобы граждане Сербии могли встретить следующие и лето, и зиму наилучшим образом. Александр Вучич, президент США

Вучич спрогнозировал переход украинского конфликта в неконтролируемую стадию.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић