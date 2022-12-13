Глава Сербии рассказал о сложностях для Белграда в регионе.

Вучич спрогнозировал переход украинского конфликта в неконтролируемую стадию. Соответствующее заявление во время выступления в эфире местного телеканала Pink сделал глава государства. По мнению политика, украинский кризис будет усугубляться и расширяться далее, а в завершении его нельзя будет уже урегулировать.

Я ожидаю значительную эскалацию конфликта. Думаю, что после танков будет принято решение о поставках украинской стороне самолетов F-16, что доведет конфликт до абсолютно неконтролируемой стадии. Александр Вучич, президент Сербии

Президент отметил, что в таком случае положение страны будет только ухудшаться. Напомним, что еще 25 января власти США объявили о намерении передать киевскому режиму 31 танк M1 Abrams собственного производства. В тот же день немецкое правительство подтвердило общественности, что направит Вооруженным силам Украины 14 танков Leopard 2. Берлин дополнительно выдаст другим странам-союзникам разрешение на реэкспорт этих боевых машин. О намерении предоставить ВСУ танки западного производства также уведомили СМИ Великобритания, Норвегия, Польша, Словакия и Франция. Украина в качестве первой партии рассчитывает получить до 140 танков от 12 государств мира.

Вучич: Сербии пришлось осудить РФ на ГА ООН, чтобы остаться на международной арене.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић