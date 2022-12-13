Вучич: Сербии пришлось осудить РФ на ГА ООН, чтобы остаться на международной арене

Глава Сербии рассказал о том, почем у Запад давит на Белград.

Президент Александр Вучич рассказал о том, что властям Сербии пришлось осудить действия России на Украине на площадке Генеральной Ассамблеи ООН для того, чтобы остаться на международной арене. Соответствующее заявление в ходе выступления на открытом специальном заседании перед местными законодателями в парламенте (Народной Скупщине) сделал глава государства. Мероприятие было посвящено переговорному процессу между Приштиной и Белградом. Политик пояснил, что прекрасно понимает, почему страны коллективного Запада решили так сильно давить на Сербию с урегулированием косовского вопроса и по поводу Метохии в текущей геополитической обстановке. Он уверен, что по мере расширения военных действий в регионе давление Запада на Сербию будет только усиливаться.

Мы не ввели санкции против России, но мы должны были осудить вторжение России на Украину. Думаю, им стало ясно, что добиться поражения России будет намного тяжелее, чем они себе представляли. Александр Вучич, президент Сербии

Вучич считает, что России удается справляться с санкциями лучше, чем от нее ожидали.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић