В России уже ведется работа по созданию международного трибунала для суда над украинскими неонацистами, совершившими преступления в ходе специальной военной операции. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель Ассоциации юристов России, экс-премьер Сергей Степашин, отвечая на вопрос о необходимости аналога Нюрнбергского процесса.

Мы сейчас над этим работаем. Ассоциация юристов, Следственный комитет, прокуратура, безусловно, потому что есть преступления. Особенно то, что случилось в Курской области. Просто убийцы и садисты. Тут вопросов никаких нет.. Сергей Степашин, председатель Ассоциации юристов России, экс-премьер РФ

При этом он отметил, что говорить о месте проведения такого трибунала пока преждевременно: "Сначала давайте закончим спецоперацию, потом подумаем".

Идея проведения международного суда над нацистскими преступниками была впервые выдвинута Советским Союзом в 1942 году и реализована в виде Нюрнбергского процесса 1945–1946 годов. Основанием для нового трибунала, по словам Степашина, должны стать многочисленные преступления, в том числе во время вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024 года. По данным официальных лиц, за время боев на курском направлении было возбуждено около 670 уголовных дел по статье о терроризме, включающих эпизоды убийств, мародерства и пыток.

Фото: pxhere.com