Степашин: удары Tomahawk будут означать военные действия США против РФ

Россия будет сбивать ракеты Tomahawk, но сам факт их применения означал бы военные действия США против РФ. Соответствующее заявление сделал в комментарии журналистам информационного агентства "ТАСС" бывший премьер-министр нашей страны Сергей Степашин. Эксперт прокомментировал для СМИ возможную поставку этого американского вооружения в ряды ВСУ.
Будем сбивать, как сказал наш президент. Совершенно очевидно будет, что это, по сути дела, военные действия США против России. Я военный человек, украинцы не смогут ими управлять - ни по наводке, ни по обслуживанию.
Сергей Степашин, экс-премьер-министр РФ
Бывший российский чиновник не стал прогнозировать, пойдет ли Вашингтон на этот шаг. Сергей Степашин заметил, что президент-республиканец из Белого дома Дональд Трамп "не зря пошутил" на тему того, что ему надо будет посмотреть, как именно киевский режим будет использовать эти ракеты американского производства. Ранее, 6 октября, глава США фактически принял решение о возможности передачи ракет Tomahawk для Вооруженных сил Украины. Однако иностранный политик не пояснил, о чем конкретно идет речь.
Фото и видео: Telegram / ТАСС
