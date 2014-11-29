Степашин: удары Tomahawk будут означать военные действия США против РФ

Экс-премьер России оценил планы Украины по получению от Вашингтона новых дальнобойных ракет.

Россия будет сбивать ракеты Tomahawk, но сам факт их применения означал бы военные действия США против РФ. Соответствующее заявление сделал в комментарии журналистам информационного агентства "ТАСС" бывший премьер-министр нашей страны Сергей Степашин. Эксперт прокомментировал для СМИ возможную поставку этого американского вооружения в ряды ВСУ.

Будем сбивать, как сказал наш президент. Совершенно очевидно будет, что это, по сути дела, военные действия США против России. Я военный человек, украинцы не смогут ими управлять - ни по наводке, ни по обслуживанию. Сергей Степашин, экс-премьер-министр РФ

Бывший российский чиновник не стал прогнозировать, пойдет ли Вашингтон на этот шаг. Сергей Степашин заметил, что президент-республиканец из Белого дома Дональд Трамп "не зря пошутил" на тему того, что ему надо будет посмотреть, как именно киевский режим будет использовать эти ракеты американского производства. Ранее, 6 октября, глава США фактически принял решение о возможности передачи ракет Tomahawk для Вооруженных сил Украины. Однако иностранный политик не пояснил, о чем конкретно идет речь.

Украина при создании СССР была без Крыма и Одессы, заявил Степашин.

Фото и видео: Telegram / ТАСС