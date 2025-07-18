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Украина при создании СССР была без Крыма и Одессы, заявил Степашин

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Сергей Степашин оценил призыв Владимира Зеленского по возвращению на госграницы Украины 1991 года.

Украина 1991 году подписала Беловежские соглашения в качестве одного из учредителей Советского союза, а в 1922 году во время создания СССР местные власти подписывали соглашение, не имея у себя под контролем ни Малороссии, ни Одессы, ни Харькова, ни Крыма, ни Севастополя. Соответствующее заявление в интервью для журналистов новостного агентства" РИА Новости" сделал бывший российский премьер-министр Сергей Степашин. Таким образом экс-чиновник прокомментировал высказывания лидера киевского режима Владимира Зеленского о необходимости "вернуться к 1991 году".

Вы знаете, что бы я сейчас сказал? Давайте! Но Советский Союз 30 декабря 1922 года создавался, когда подписывали соглашения мы, Закавказская Федерация, Украина и Белоруссия. Знаете, в каком качестве подписывала Украина? Без Малороссии, без Одессы, без Харькова, без Крыма и Севастополя. Окей, давайте вернемся.

Сергей Степашин, экс-премьер РФ

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: крым, одесса, сергей степашин, советский союз, ссср
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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