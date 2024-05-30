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Степашин назвал ставку ЦБ слишком высокой
Сегодня, 11:47
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Степашин назвал ставку ЦБ слишком высокой

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По его словам, нынешняя ситуация отличается от то, что была во времена его правительства.

Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин назвал ключевую ставку Центробанка в 20% слишком высокой. Об этом он рассказал в интервью "ТАСС".

По словам Степашин, нынешняя ситуация отличается от то, что была во времена его правительства. Он уточнил, что инфляция составляла под 1 000%, а также было очень серьезное кредитование.

Сейчас совершенно другая история, другая страна. Моя позиция совершенно очевидна: ставка очень высока для всех отраслей промышленности.

Сергей Степашин, экс-премьер РФ

Ранее мы сообщали, что массовое использование цифрового рубля может начаться в сентябре 2026 года.

Фото: pxhere.com

Теги: ключевая ставка, сергей степашин, центробанк россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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