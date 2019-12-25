С этой даты крупнейшие банки должны предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой валютой.

Массовое использование цифрового рубля может начаться в сентябре 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка России.

Регулятор направил в Госдуму редложения поменять в законопроекте дату массового внедрения цифрового рубля на 1 сентября. С этой даты крупнейшие банки страны должны предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой валютой. Отмечается, что переводы и платежи цифровыми рублями будут внедряться поэтапно.

Другие банки с универсальной лицензией смогут настраивать свои системы до 1 сентября 2027 года. Остальные банки могут перейти на новый формат оплаты с 1 сентября 2028 года.

Ранее ЦБ оценил уровень безработицы в России.

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