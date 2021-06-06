ЦБ оценил уровень безработицы в России

Эльвира Набиуллина указала на кадровый голод в России.

Безработица на территории России находится на исторических минимумах. При этом доля отечественных предприятий, испытывающих дефицит профессиональных кадров, продолжает снижаться. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга, организованного по результатам очередного заседания совета директоров, поделилась глава Центрального банка Эльвира Набиуллина.

Безработица находится на исторических минимумах. Однако, по данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, продолжает снижаться. пресс-служба ЦБ РФ

Как и ранее, в стране наблюдаются уменьшение спроса на рабочую силу в отдельных экономических отраслях и фиксируется ее переток в другие секторы. Рост заработных плат остается высоким и продолжает опережать рост производительности труда. Компании по-прежнему сохраняют для себя планы по более умеренной индексации зарплат сотрудникам в 2025 году по сравнению с аналогичным периодом в 2023–2024 годах.

Банк России понизил ключевую ставку до 20%.

Фото: Центробанк России