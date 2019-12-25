Банк России понизил ключевую ставку до 20%

В государственном регуляторе объяснили причину своего решения.

Центральный банк России принял решение по результатам заседания совета директоров от 6 июня 2025 года опустить ключевую ставку в стране до 20 процентов. Ранее показатель находился на рекордно высоком для государства уровне (с сентября 2022 года) и составлял 21 процент. Однако сегодня ключевая ставка все же была незначительно снижена после длительного периода жесткой денежно-кредитной политики со стороны государственного финансового регулятора. Эксперты полагают, что текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, в стране продолжает снижаться. Однако ситуация по-прежнему связана с тем, что внутренний спрос опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Несмотря на это, экономическая система в России постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста. Специалисты из ЦБ намерены поддерживать необходимый уровень жесткости ДКП, который требуется для возвращения инфляции к цели в 2026 году.

Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. По нашему прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем. релиз пресс-службы ЦБ РФ

СМИ узнало о "растущем давлении" на Набиуллину из-за ключевой ставки.

Фото: Центральный банк России