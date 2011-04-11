СМИ узнало о "растущем давлении" на Набиуллину из-за ключевой ставки

The Bloomberg не стал раскрывать свои источники.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина перед заседанием по ключевой ставке столкнулась с "растущим давлением". Соответствующей информацией поделились журналисты из новостного агентства The Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. В иностранном издании говорится о том, что бизнес-индустрия, включая крупных игроков, требует от государственного регулятора снижения рекордно высоких показателей по ставке, так как они начинают негативно сказываться на работе организаций. Эксперты заметили, что в федеральном правительстве ожидают от ЦБ снижения ключевой ставки по мере того, как эффект для российского бюджета и гражданских отраслей в экономике станет более очевидным.

Авторы из The Bloomberg подчеркнули, что следующее заседание станет для Эльвиры Набиуллиной "тяжелым испытанием". По мнению зарубежных экспертов, месяцы высоких расходов по займам оказывают серьезное давление на экономическую систему страны, особенно на отрасли, не связанные с оборонной промышленностью.

Напомним, что банк России с октября 2024 года сохраняет ключевую ставку на уровне 21 процента годовых. Следующее заседание Центробанка запланировано на пятницу, 6 июня.

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Фото: Банк России