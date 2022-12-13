В МИД КНР предложили план по урегулированию ситуации на Украине

Документ включает двенадцать пунктов.

Китай призывает Россию пойти на переговоры с Украиной. В МИД КНР предложили план по урегулированию конфликта. Он включает двенадцать пунктов. Об этом сообщили в ТАСС.

Пекин выступает против односторонних санкций. Власти страны призвали отказаться от менталитета холодной войны. Ключевым фактором в решении вопроса в Китае назвали возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий.

Кроме того, в своем плане разработчики предложили обеспечить безопасный обмен военнопленными. Также КНР рекомендует снизить риски ядерного конфликта и применения химического или биологического оружия.

Что касается экономических вопросов урегулирования, в МИД Китая предложили содействовать экспорту зерна в рамках черноморской сделки. В государстве считают важным восстановить производственные и логистические цепочки, политики Китая призвали не впутывать экономику в политику.

Ранее на Piter.tv: в музее "Россия – моя история" открылась выставка "Украина. На переломах эпох".

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