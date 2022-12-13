В музее "Россия – моя история" открылась выставка "Украина. На переломах эпох"

Глава Северной столицы отметил, что музей решили открыть 24 февраля неслучайно. Так власти решили ответить Западу на попытки очернить историю России и Украины, заявил Беглов.

В Музейно-выставочном центре "Россия – моя история" запустили проект "Украина. На переломах эпох". На выставке можно узнать о значимых событиях в истории развития страны. Отдельный раздел посвящен трагедии Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Выставка рассказывает об общей истории России и Украины. Здесь есть много разделов, посвященных разным эпохам становления двух государств.

В церемонии открытия проекта приняли участие губернатор Александр Беглов, Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, епископ Кронштадтский, настоятель Свято-Троицкой Александро-Невской лавры Назарий и главный редактор проекта "Россия – моя история" Александр Мясников.

Глава Северной столицы отметил, что музей решили открыть 24 февраля неслучайно. Так власти решили ответить Западу на попытки очернить историю России и Украины, заявил Беглов.

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Фото: ВКонтакте / Россия - Моя история" Санкт-Петербург