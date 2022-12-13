  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:49
154
mapero Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Никто из прохожих не пострадал во время погони омоновца за стрелком у станции "Гостиный двор"

0 0

Тигран Хачикян ранил силовика картечью из обреза.

Сегодня днем, 24 февраля, около станции метро "Гостиный двор" произошло ЧП. Уроженец Самарканда Тигран Хачикян ранил омоновца, когда тот пытался задержать его. Никто из прохожих  благодаря работе росгвардейцев не пострадал. Об этом сообщили в tg-канале ведомства. 

Коллеги пострадавшего оперативно скрутили вооруженного мужчину. Кадры с места случившегося опубликовали в tg-канале Росгвардии. 

Добавим, что сейчас 30-летний силовик находится в больнице. Его перевели в реанимацию. Мужчине сделали операцию.

Ранее на Piter.tv: стали известны подробности нападения иностранца на сотрудника ОМОНа в центре Петербурга.

Видео: Телеграм / Росгвардия Петербурга

Теги: гостиный двор, росгвардия, стрелял в омоновца, тигран хачикян
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии