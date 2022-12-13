Никто из прохожих не пострадал во время погони омоновца за стрелком у станции "Гостиный двор"

Тигран Хачикян ранил силовика картечью из обреза.

Сегодня днем, 24 февраля, около станции метро "Гостиный двор" произошло ЧП. Уроженец Самарканда Тигран Хачикян ранил омоновца, когда тот пытался задержать его. Никто из прохожих благодаря работе росгвардейцев не пострадал. Об этом сообщили в tg-канале ведомства.

Коллеги пострадавшего оперативно скрутили вооруженного мужчину. Кадры с места случившегося опубликовали в tg-канале Росгвардии.

Добавим, что сейчас 30-летний силовик находится в больнице. Его перевели в реанимацию. Мужчине сделали операцию.

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Видео: Телеграм / Росгвардия Петербурга