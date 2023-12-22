Регулярные паромные переправы запустят в Петербурге с 1 мая

В этом году было подано 25 заявок от пяти компаний-перевозчиков.

В ближайшее время в Петербурге стартуют три новых водных маршрута. По информации из комитета по транспорту, в этом году было подано 25 заявок от пяти компаний-перевозчиков. Основное направление маршрутов составят прогулки и экскурсии, пишет "Деловой Петербург".

Первый из маршрутов, регулярная городская линия между проспектом Обуховской обороны и причалом возле Эрмитажа (перевозчик "Водоходъ"), планируется запустить 28 апреля. Рейсы будут осуществляться два раза в день, по 90 минут каждый, с остановками на Синопской набережной и у Финляндского вокзала.

1 мая планируется открытие паромной переправы между 2-м Елагинским мостом и "Питерлэндом" (перевозчик "Астра Марин"), время в пути составит 15 минут. А с 16 мая начнет работу еще одна паромная переправа того же перевозчика, между Мытнинской и Адмиралтейской набережными (7 минут в пути). Перевозки не субсидируются, маршруты были выбраны компаниями-перевозчиками.

Ранее в Петербурге официально стартовал навигационный период для разводки мостов.

Фото: Piter.TV