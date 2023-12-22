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Росгвардейцы помогли маленькому потерявшемуся петербуржцу вернуться домой
Сегодня, 16:12
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Росгвардейцы помогли маленькому потерявшемуся петербуржцу вернуться домой

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Ребенок потерялся на Северном проспекте.

Накануне, 9 апреля, сотрудники Росгвардии помогли 11-летнему мальчику, который потерялся на улицах Петербурга, добраться до дома. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Около 22:30 в правоохранительные органы поступила информация о том, что у остановки общественного транспорта на Северном проспекте находится несовершеннолетний, который не может самостоятельно вернуться к родителям. Выяснилось, что ребенок, возвращаясь домой, случайно сел в автобус другого маршрута, и, выйдя на незнакомой остановке, растерялся. Школьник попросил помощи у взрослых. 

Сотрудники Росгвардии доставили ребенка в 36 отдел полиции, чтобы установить родителей и сообщить о его местонахождении.

Ранее мы писали, что два общепита в Петербурге закрыли по решению суда после массового отравления детей.

Фото: Telegram / Росгвардия Петербурга 

 

Теги: потерялся ребенок, росгвардия, северный проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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