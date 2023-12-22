Два общепита в Петербурге закрыли по решению суда после массового отравления детей

Производственная компания ООО "Русский обед", которой принадлежит кафе "Невский сад", нарушила санитарно-эпидемиологические требования.

Пресс-служба Роспотребнадзора Петербурга сообщает, что 11 детей из Екатеринбурга отравились в кафе "Невский сад" на Синопской набережной перед отъездом из города. В другой группе школьников из Тольятти шестеро детей заразились острой кишечной инфекцией после посещения столовой "Стрит" на Невском проспекте.

Производственная компания ООО "Русский обед", которой принадлежит кафе "Невский сад", нарушила санитарно-эпидемиологические требования. Специалисты Роспотребнадзора обнаружили проблемы с системой канализации и холодильным оборудованием, а также несоблюдение правил хранения продукции. В результате 59,05 кг продукции было утилизировано, и суд приостановил деятельность компании на 90 дней.

Столовая "Стрит", принадлежащая ООО "Миф", также была остановлена из-за несоблюдения санитарных норм. Продукция хранилась без маркировки, готовили еду без технологических карт, использовали необработанное яйцо, а также были выявлены нарушения в режиме обработки посуды. Работа предприятия приостановлена на три месяца.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)