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Стали известны подробности нападения иностранца на сотрудника ОМОНа в центре Петербурга

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Злоумышленник  шел к Гостиному двору, когда за ним погнался омоновец.

Сегодня, 24 февраля, рядом с метро Гостиный двор стреляли в сотрудника ОМОНа, который пытался задержать вооруженного иностранца. Появились подробности случившегося, сообщили в группе "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте".

Правоохранители задержали стрелка. Им оказался 50-летний иностранец. У него нашли  два коктейля Молотова, пару обрезов и музыкальную колонку.

Злоумышленник  шел к Гостиному двору, когда за ним погнался омоновец. Уроженец Самарканда достал оружие и начал стрелять в оппонента. Сейчас сотрудники правоохранительных органов допрашивают задержанного.

Возбуждено уголовное дело. Следственный комитет квалифицировал случившееся как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК)."



Подходы к метро "Гостиный двор" оцеплены. Сотрудники работают в бронежилетах, рассказали очевидцы.

Видео: Телеграм / ДТП и ЧП СПб

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор

Теги: гостиный двор, омон, полиция, стрелял в омоновца
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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