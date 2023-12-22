В пилотных регионах число абортов до 12 недель по желанию женщин снизилось на 24%

Татьяна Голикова оценила результаты программ по сохранению беременности в стране.

Пилотный проект по репродуктивному здоровью, который реализуют с 2022 года, позволил повысить эффективность доабортного консультирования. Соответствующее заявление сделала российский вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на заседании Совета законодателей. На 24% снизилось число абортов до 12 недель, совершаемых по желанию беременных женщин.

На 24% снизилось число абортов до 12 недель, совершаемых по желанию женщин. Лучшие практики пилотного проекта будут внедрены во всех регионах. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

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Фото и видео: Совет Федерации