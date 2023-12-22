  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:52
148
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В пилотных регионах число абортов до 12 недель по желанию женщин снизилось на 24%

0 0

Татьяна Голикова оценила результаты программ по сохранению беременности в стране.

Пилотный проект по репродуктивному здоровью, который реализуют с 2022 года, позволил повысить эффективность доабортного консультирования. Соответствующее заявление сделала российский вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на заседании Совета законодателей. На 24% снизилось число абортов до 12 недель, совершаемых по желанию беременных женщин.

На 24% снизилось число абортов до 12 недель, совершаемых по желанию женщин. Лучшие практики пилотного проекта будут внедрены во всех регионах.

Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Голикова отметила рост популярности СПО у молодёжи: мнение экспертов.

Фото и видео: Совет Федерации

Теги: аборты, регионы, татьяна голикова, уровень рождаемости
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Общество, Здоровье,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии