В пилотных регионах число абортов до 12 недель по желанию женщин снизилось на 24%

Пилотный проект по репродуктивному здоровью, который реализуют с 2022 года, позволил повысить эффективность доабортного консультирования. Соответствующее заявление сделала российский вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на заседании Совета законодателей. На 24% снизилось число абортов до 12 недель, совершаемых по желанию беременных женщин.
На 24% снизилось число абортов до 12 недель, совершаемых по желанию женщин. Лучшие практики пилотного проекта будут внедрены во всех регионах.
Татьяна Голикова, вице-премьер РФ
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Фото и видео: Совет Федерации
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