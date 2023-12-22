В РФ подводят итоги голосования в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды"

Мероприятие проходило с 16 марта по 30 апреля.

В российских регионах подводят итоги общественного голосования в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Как напоминает Telegram-канал "Мейстер", жители городов определяют, какие скверы, парки или, например, набережные требуют благоустройства в первую очередь.

Мероприятие проходило с 16 марта по 30 апреля. Эксперты отметили, что губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил о росте активности голосующих на 20% (до 157 тыс. человек). В Псковской области количество проголосовавших увеличилось на 22% (до 90 тыс.).

В Иркутской и Белгородской областях - на 12% и 5% (до 190 тыс. в каждом из регионов).

Ранее эксперты прокомментировали попытки сорвать сделку Raiffeisen по покупке доли в австрийской строительной компании Strabag.

Фото: Правительство Петербурга